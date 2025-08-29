Logo R7.com
Polícia recupera instrumentos roubados de músicos da Portela no Rio

Instrumentos e eletrônicos são resgatados em ação policial em Honório Gurgel

A polícia recuperou parte dos instrumentos musicais roubados dos músicos da Portela. Os materiais foram encontrados em uma casa abandonada na comunidade Proença Rosa, em Honório Gurgel.


A localização foi indicada pelo rastreador do carro, também roubado. Além dos instrumentos, celulares e notebooks foram recuperados.


O veículo não foi localizado e ninguém foi preso até o momento.


As investigações continuam na delegacia da Pavuna, que busca identificar os assaltantes.

