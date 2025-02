Policiais impedem arrastão na avenida Brasil; um criminoso é preso e outro morto

Policiais civis impediram com um arrastão na avenida Brasil, na altura de Barros Filho, zona norte do Rio de Janeiro . Criminosos do Morro dos Chaves desceram a comunidade armados e foram para a via tentar roubar um carro. Os agentes passavam pela área para cumprir um mandado de prisão quando escutaram disparos. Dois criminosos foram baleados: um morreu e outro foi preso. Outros dois bandidos conseguiram fugir. Uma arma foi apreendida.



