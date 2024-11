Questões de concurso público geram revolta em Macaé (RJ)

As questões do concurso público para professor da rede pública de Macaé, no norte fluminense , geraram revolta. As perguntas inferiorizavam e ofendiam mulheres.

De acordo com os candidatos que realizaram o concurso, as questões pejorativas estavam presentes em provas para três cargos diferentes na área da educação. Segundo a Coordenadora Geral do SEPE, Maria das Graças, o sindicato entrará com medidas judicias para avaliar a elaboração do concurso.

A Prefeitura de Macaé emitiu uma nota de repúdio ao caso e ainda disse que as questões não foram aprovadas pela Prefeitura, e sim pela banca examinadora contratada.

A instituição responsável pela prova anulou as perguntas ofensivas, por não estarem alinhadas com os princípios da fundação.