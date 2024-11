Rio conta os estragos após temporal em várias regiões da capital e Baixada Fluminense

Três operários de uma empresa que presta serviço para Cedae morreram durante um temporal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, a ventania causou o desabamento de um muro que eles estavam construindo.

Duas vítimas foram identificadas como Cauan Monção Maria, de 21 anos, e Antônio Junior, de 29 anos. Outro foi reconhecido apenas como Alan, de 24, anos. Os corpos foram levados para o IML e o caso foi registrado na delegacia de Comendador Soares. Um quarto operário, identificado como Charley Baltazar, de 49 anos, ficou ferido. Até o momento não há o estado de saúde dele.

Já na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, um navio mercante, que estava em reparos, se desprendeu do cais após o rompimento dos cabos de amarração, encalhando a cerca de duzentos metros do estaleiro. Não havia pessoas a bordo e nem combustível no navio.

Na zona oeste, um carro capotou na altura da Avenida Brasil, em Realengo. Imagens registraram o momento em que o motorista perde o controle da direção do veículo. Ele não ficou ferido.

Em Campo Grande, na mesma região, e em Copacabana, na zona sul, houve queda de árvores e transtorno para os motoristas.

Segundo o Climatempo, a previsão é de mais chuva para o final de semana.