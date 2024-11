Rio tem mais um dia de previsão de temporal; árvore cai em Copacabana e atinge hotel

Segundo o Alerta Rio, estão previstas para a tarde dessa sexta-feira (25) pancadas de chuva de moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para mais de 140 ocorrências no estado por conta da chuva.

Na madrugada desta quinta-feira (24), uma árvore de grande porte teve as raízes arrancadas e caiu na avenida Prado Júnior, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro . A árvore chegou a atingir um hotel do outro lado da rua. Por sorte, não tinham hóspedes no local e nenhuma pessoa passava pela calçada no momento da queda. As rajadas de vento na região chegaram a quase 60 km/h. A rua está interditada há 8 horas e os trabalhadores atuam para que a liberação aconteça o mais rápido possível.