Temporal alaga ruas no Rio e afeta estrutura do Hospital Souza Aguiar

Um temporal alagou ruas no Rio e causou estragos e queda de árvores. O Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, sofreu danos na estrutura. No metrô, a energia elétrica oscilou, o que afetou o funcionamento das linhas 1, 2 e 4. Além disso, alunos da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) registraram infiltrações no Palácio Universitário, na Ilha do Fundão, zona norte. De acordo com o Alerta Rio, há previsão de mais chuva e raios para o fim da tarde desta quinta-feira (13).



