Tiroteio durante operação da PM fecha avenida Brasil e deixa passageiro de ônibus baleado

Um tiroteio durante uma operação da PM, na manhã desta quinta-feira (24), fechou a avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro, e deixou ao menos três pessoas baleadas.



Um dos atingidos pelos disparos é um passageiro que estava dentro de ônibus da transportadora Tinguá. Ele foi levado para hospitais da região.



O segundo homem que teria sido baleado estava dentro de condomínio. Segundo a PM, ele seria um traficante. A ação tinha como objetivo coibir roubo de veículo e cargas.



A terceira vítima seria motorista de um caminhão que transitava pela região. Ele foi atingido na cabeça.



A equipe da RECORD conversou com passageiros de um ônibus quando um tiroteio começou, e eles precisaram se abaixar. Além do tiroteio, criminosos atearam fogo em barricadas para interromper a ação dos policiais. Vinte veículos do BRT também precisaram ficar parados.