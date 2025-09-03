Tiroteio entre traficantes e milicianos na Taquara termina com dois mortos
Três homens armados em um carro roubado foram surpreendidos por outros criminosos; Polícia Civil investiga possível disputa pelo controle da região
Durante a madrugada, um intenso tiroteio ocorreu na rua André Rocha, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. Três homens armados em um carro roubado foram surpreendidos por outros bandidos, resultando na morte de dois criminosos. O terceiro conseguiu fugir para dentro de um condomínio. Motoristas que passavam pela região tiveram que dar marcha à ré para evitar balas perdidas, e um veículo colidiu com o muro de um condomínio.
A Polícia Militar reforçou o patrulhamento da área, enquanto equipes da Divisão de Homicídios realizaram a perícia, apreendendo carregadores de pistolas e um fuzil no veículo. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil investiga possíveis ligações com a disputa entre milicianos e traficantes pelo controle da região.
