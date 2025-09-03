Tiroteio entre traficantes e milicianos na Taquara termina com dois mortos

Durante a madrugada, um intenso tiroteio ocorreu na rua André Rocha, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro . Três homens armados em um carro roubado foram surpreendidos por outros bandidos, resultando na morte de dois criminosos. O terceiro conseguiu fugir para dentro de um condomínio. Motoristas que passavam pela região tiveram que dar marcha à ré para evitar balas perdidas, e um veículo colidiu com o muro de um condomínio.

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento da área, enquanto equipes da Divisão de Homicídios realizaram a perícia, apreendendo carregadores de pistolas e um fuzil no veículo. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil investiga possíveis ligações com a disputa entre milicianos e traficantes pelo controle da região.

aqui!