Traficante disfarçado de entregador de lanches é preso na Central do Brasil

Um traficante foi preso nesta terça-feira (8), na Central do Brasil, no Rio de Janeiro , enquanto se disfarçava de entregador de lanches. Ele era gerente do tráfico na comunidade da Matinha e atuava no morro da Providência.

Considerado foragido por tráfico e tentativa de homicídio contra um usuário endividado, ele foi monitorado e localizado pelos agentes da divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Posteriormente, Rodrigo foi encaminhado ao centro penitenciário para os trâmites legais.

