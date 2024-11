Três criminosos invadem e assaltam posto de combustíveis em Nova Iguaçu (RJ)

Três criminosos invadiram e assaltaram um posto de gasolina em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Imagens da câmera de segurança flagraram o momento do crime. Eles chegaram ao local e fingiram ser clientes, mas logo em seguida, anunciaram o assalto. Os dois frentistas foram rendidos e obrigados a entregar todo o dinheiro do caixa. As vítimas também tiveram os pertences pessoais roubados. O posto funciona há 11 meses e é a terceira vez que é assaltado. Os criminosos chegaram a ameaçar as vítimas de morte.