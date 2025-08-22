Logo R7.com
Vídeo: Homem é preso em Niterói por furtar portas de alumínio

Crime foi registrado por câmeras de segurança; comparsa que participou da ação ainda está sendo procurado pela polícia

RJ no Ar|Do R7

Um homem foi preso em Niterói, no Rio de Janeiro, após furtar portas de alumínio de um condomínio no bairro Santa Rosa. O crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu às 3h45 da última quarta-feira (20) e foi praticado por Lucas de Melo Silva, 37 anos, que já possuía passagens por furto e roubo. Ele confessou o crime e aguarda audiência de custódia. Seu comparsa, que participou da ação, ainda está sendo procurado pela polícia.

