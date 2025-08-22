Vídeo: Homem é preso em Niterói por furtar portas de alumínio
Crime foi registrado por câmeras de segurança; comparsa que participou da ação ainda está sendo procurado pela polícia
Um homem foi preso em Niterói, no Rio de Janeiro, após furtar portas de alumínio de um condomínio no bairro Santa Rosa. O crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu às 3h45 da última quarta-feira (20) e foi praticado por Lucas de Melo Silva, 37 anos, que já possuía passagens por furto e roubo. Ele confessou o crime e aguarda audiência de custódia. Seu comparsa, que participou da ação, ainda está sendo procurado pela polícia.
