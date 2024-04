Rio de Janeiro |Do R7

ONG oferece 50 vagas gratuitas para curso de fotografia no Rio; inscrições começam na quarta (3) Qualquer pessoa com mais de 15 anos pode participar das aulas, que vão do dia 8 de abril até 27 de maio

Aulas começam na próxima segunda (8) (Reprodução/ Raphael Pizzino - 01.04.2024)

A ONG Favela Mundo está oferecendo 50 vagas para um curso gratuito de fotografia contemporânea no Rio de Janeiro.

As aulas acontecerão às segundas-feiras, das 18h30 às 20h30, no CIEP Henfil (Centro Integrado de Educação Pública), no Caju, zona portuária da capital.

Para participar do projeto “Favela Hope”, o interessado deve ter mais de 15 anos.

As inscrições começam na próxima quarta-feira (3), e as aulas vão de 8 de abril a 27 de maio.

O professor Raphael Pizzino, mestre em Artes Visuais e professor de fotografia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), explica que a principal expectativa é que as lições permitam o contato dos jovens da comunidade com o mundo da fotografia.

“A fotografia serve como ferramenta de desenvolvimento crítico de olhares sobre os seus mundos, além de uma primeira formação para aqueles que almejam trabalhar na área, sendo também uma ferramenta de geração de renda”, afirma Pizzino.

Serviço

ONG Favela Mundo — curso gratuito de fotografia contemporânea

Inscrições: a partir de 3 de abril

Início das aulas: 8 de abril,

Data e horário: segundas-feiras, de 18h30 às 20h30

Local: Ciep Henfil - Rua Carlos Seidl, s/n- Caju.

Mais informações no site Favela Mundo.