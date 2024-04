Rio de Janeiro |Do R7

RJ: Passageiro baleado durante sequestro em rodoviária tem melhora no quadro de saúde Bruno Lima, de 34 anos, que levou três tiros e passou por duas cirurgias, foi retirado da ventilação mecânica

Bruno Lima foi baleado e precisou passar por duas cirurgias (Record Rio)

O passageiro baleado durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro apresentou melhora no quadro de saúde.

Segundo o último boletim médico, Bruno Lima, de 34 anos, foi retirado da ventilação mecânica. O estado de saúde dele é considerado estável.

O paciente segue internado no CTI (Centro de Terapia Intensivo) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul da capital, após ser ferido por três tiros e passar por duas cirurgias.

Bruno passou por duas cirurgias e teve projétil retirado do tórax

Segundo as investigações da Polícia Civil, Bruno foi baleado pelo sequestrador ao ser confundido com um policial, devido ao porte físico.

Atingido no coração e no pulmão, o paciente precisou ser operado ao ser atendido no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde chegou em estado grave.

Bruno foi atingido por um disparo no abdômen e dois no peito — um tiro perfurou o coração e outro o pulmão da vítima.

Um projétil alojado no tórax foi retirado após o segundo procedimento cirúrgico, realizado na unidade particular para onde o paciente foi transferido.

Sequestrador foi denunciado pelo MPRJ

Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, está preso preventivamente (sem prazo estabelecido) pelo sequestro com 16 reféns e dois baleados, no último dia 12 de março.

Na tarde desta quinta-feira (21), O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou Paulo por duas tentativas de homicídio, cárcere privado e disparo de arma de fogo em via pública.