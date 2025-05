RJ sanciona lei que facilita acesso ao primeiro emprego para profissionais da enfermagem Capacitação gratuita e garantias direitos trabalhistas estão entre os compromissos do novo programa estadual Rio de Janeiro|Do R7 30/05/2025 - 18h15 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h15 ) twitter

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem recém-formados serão beneficiados pela Lei do Primeiro Emprego Tomaz Silva/Agência Brasil

O governo do Rio de Janeiro sancionou, sexta-feira (30), a lei que cria um programa estadual de inserção no mercado de trabalho voltado para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem recém-formados.

A proposta, de autoria da deputada estadual Lilian Behring (PCdoB), visa facilitar o acesso ao primeiro emprego e fomentar a capacitação contínua desses profissionais.

A Lei 10.798/2025 estabelece uma série de medidas para apoiar os trabalhadores no início de carreira:

• Capacitação gratuita: cursos e minicursos voltados ao aprimoramento técnico e humano dos profissionais;

‌



• Parcerias com o terceiro setor: incentivo à colaboração com organizações da sociedade civil para ampliar a contratação e formação de profissionais;

• Garantia de direitos trabalhistas: estímulo à formalização das relações de trabalho, com contratos regulares e condições dignas;

‌



• Geração de empregos: a lei prevê mecanismos para ampliar vagas especialmente voltadas a quem se encontra em situação de vulnerabilidade social.

