RJ sanciona lei que prevê cemitérios e crematórios gratuitos para animais domésticos A medida vale para cães, gatos, ovinos, caprinos, suínos, pássaros, coelhos, roedores e espécies exóticas de estimação Rio de Janeiro|Do R7 15/05/2025 - 18h25 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h25 )

Medida ainda não tem data para ser executada pelo estado Rovena Rosa/Agência Brasil

O governo do estado do Rio de Janeiro sancionou nesta quinta-feira (15) um projeto de lei que prevê a criação de cemitérios e crematórios gratuitos para animais domésticos.

A medida vale para cães, gatos, ovinos, caprinos, suínos, pássaros, coelhos, roedores e animais de estimação exóticos, como iguanas e cobras.

De acordo com o projeto de lei, os funerais deverão seguir a legislação ambiental em vigor. A cremação coletiva também passa a ser permitida com autorização prévia do tutor.

Já a instalação e o funcionamento de fornos crematórios poderão ser feitos por meio de organizações sociais ligadas à causa animal.

‌



O projeto é de iniciativa dos deputados estaduais Rodrigo Amorim (União) e Marcelo Dino (União) e foi aprovado em abril deste ano pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Os próximos passos, como o detalhamento técnico e o planejamento das obras, serão de responsabilidade do executivo fluminense. Questionado pelo R7, o governo afirmou que a execução dependerá de estudos financeiros, técnicos e de regulamentação.

