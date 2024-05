RJ: Seis jovens que engoliram centenas de cápsulas de cocaína são presos pela PF em aeroporto

Rio de Janeiro |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Exames mostraram que suspeitos engoliram cápsulas (Montagem/ Fotos de divulgação da Polícia Federal)

A Polícia Federal prendeu seis jovens que engoliram centenas de cápsulas com cocaína e tentavam embarcar no Aeroporto Tom Jobim (Galeão), zona norte do Rio de Janeiro.

Três mulheres e três homens, com idades entre 20 e 28 anos, foram flagrados pela PF durante uma fiscalização, no domingo (12), quando pretendiam viajar para Londres, na Inglaterra.

Segundo as investigações, o caso foi descoberto a partir de informações de inteligência e com a ajuda de equipamentos modernos.

Todos os suspeitos foram encaminhados a um hospital para expelirem o material ingerido. Até o momento, 629 cápsulas foram apreendidas.

Publicidade

Quatro dos seis presos seguem internados na unidade de saúde, nesta segunda-feira (13). Outros dois já foram levados ao sistema penitenciário.

Ainda de acordo com a PF, eles vão responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

Publicidade