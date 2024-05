RJ: Técnico da equipe de vôlei sub-15 do Vasco é desligado após agredir jogadora

Rio de Janeiro |Do R7

Técnico da equipe de vôlei sub-15 do Vasco é desligado após agredir jogadora Em imagens transmitidas pelo canal da Liverj, é possível ver o técnico irritado: Em seguida, houve a agressão

O técnico da equipe de vôlei sub-15 do clube Vasco da Gama foi desligado após agredir uma atleta, em uma partida contra o time VolleiBarra, em Piedade, na zona norte do Rio.

As imagens da disputa foram transmitidas ao vivo pelo canal da Liverj (Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro). Nas imagens é possível ver o técnico, André Gava, irritado. Em seguida, houve a agressão.

Em nota, a Liverj repudiou a atitude do profissional e ressaltou que não medirá esforços para que essa situação não aconteça novamente nas rodadas de vôlei ou em qualquer outro ambiente esportivo. A liga também prestou solidariedade à atleta e família afetada.

O Vasco informou, nesta segunda-feira (13), que o técnico foi demitido após a agressão, e que o clube entrou em contato com os responsáveis das atletas do time e da vítima. Além disso, reiterou o apoio e ofereceu todo suporte às famílias.

A Comissão Disciplinar da Liverj vai analisar o relatório enviado pelo coordenador da rodada, com as observações feitas pela arbitragem.