Saiba como fica o tempo no feriado de 1º de maio no Rio Após dias de chuva, a expectativa é de calor na cidade a partir desta quinta (1º), quando é comemorado o Dia do Trabalhador Rio de Janeiro|Do R7 30/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temperatura deve chegar a 30 ºC no Dia do Trabalhador Fernando Frazão/Agência Brasil

Após dias de instabilidade e chuva, o tempo volta a firmar no Rio de Janeiro com expectativa de calor no feriado de 1º de maio, quando é comemorado o Dia do Trabalhador.

A partir desta quarta-feira (30), não há mais previsão de chuva na capital fluminense. A temperatura máxima deve ser de 29 °C, enquanto a mínima pode chegar a 17 °C.

Segundo o serviço de meteorologia da prefeitura, o céu fica com nebulosidade variada durante o dia. Há alerta de ressaca no mar até as 9h.

🌊MARINHA DO BRASIL EMITE AVISO DE RESSACA



Mar agitado! Ondas de até 3 metros de altura podem atingir o litoral do Rio, entre 21h desta terça (29) e 09h de quarta-feira (30).#CORInforma #temporj pic.twitter.com/apZ1ZtVtLg — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 29, 2025

Entre quinta-feira (1º) e sexta-feira (2), o tempo permanece estável, de acordo com o Sistema Alerta Rio. As temperaturas devem variar entre 30 °C e 17 °C.

‌



No sábado (3), o céu estará claro, e a temperatura sobe na cidade. A máxima prevista é de 33 °C, e mínima, 15 °C.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp