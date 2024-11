Saiba quem é Rogério Andrade, homem considerado o maior bicheiro do Brasil Suspeito foi preso na manhã desta terça-feira (29) acusado de ser o mandante do assassinato do rival Fernando Iggnácio Rio de Janeiro|Do R7 29/10/2024 - 09h37 (Atualizado em 29/10/2024 - 12h50 ) twitter

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO/29.10.2024

Rogério Andrade, considerado o maior bicheiro do Brasil, foi preso na manhã desta terça-feira (29), em casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, acusado de ser o mandante do assassinato de Fernando Iggnácio, em novembro de 2020. Além dele, Gilmar Eneas Lisboa, também foi detido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, suspeito de ter monitorado as movimentações da vítima até o momento do crime.

Quando questionado pela equipe da RECORD se teria envolvimento no crime, Rogério permaneceu em silêncio. A vítima e o bicheiro são, respectivamente, genro e sobrinho do contraventor Castor de Andrade, morto em 1997.

Rogério Andrade, que é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, chegou a ter o nome na lista vermelha da Interpol, por ser considerado foragido da Justiça. A lista de crimes atribuída ao contraventor é extensa e conta com corrupção ativa, extorsão, lesão corporal de natureza grave, homicídios e lavagem de dinheiro.

Investigações foram interrompidas

Em 2021, Rogério foi denunciado pelo Ministério Público, porém em 2022, o STF trancou a ação penal contra o contraventor, alegando falta de provas no envolvimento do crime. Por meio de um novo procedimento, o Gaeco/MPRJ identificou não só sucessivas execuções protagonizadas pela disputa entre Fernando e Rogério, como a participação de Gilmar no assassinato.

