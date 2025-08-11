Sargento da Marinha grávida é baleada durante tentativa de assalto em São João de Meriti (RJ) Segundo informações iniciais, Juliana da Silva Oliveira Pessoas foi atingida por disparos na região pélvica e na perna esquerda Rio de Janeiro|Do R7, com RECORD 11/08/2025 - 18h23 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Militar está grávida de 4 meses Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma sargento da Marinha que está grávida foi baleada em uma tentativa de assalto quando passava de carro por São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações iniciais, Juliana da Silva Oliveira Pessoas, de 37 anos, foi atingida por disparos na região pélvica e na perna esquerda, na tarde do último domingo (10).

Juliana, que está no 4º mês de gestação, foi socorrida e levada para o Hospital da Mulher em Mesquita, também localizado na Baixada Fluminense.

Em seguida, a militar foi transferida para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por uma cirurgia e permanece internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em estado gravíssimo.

‌



O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). Agentes apuram a autoria e as circunstâncias do crime.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp