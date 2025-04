Sede da Secretaria Municipal da Mulher é inaugurada em Nova Iguaçu O local vai acolher mulheres vítimas de violência e garantir os direitos delas Rio de Janeiro|Do R7 29/04/2025 - 10h28 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h29 ) twitter

A sede da Secretaria Municipal da Mulher foi inaugurada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (28) para ser um canal de escuta, representatividade e garantia de direitos para cerca de 434.168 mulheres que vivem da cidade.

Secretaria da Mulher é inaugurada em Nova Iguaçu

A unidade terá atendimento psicológico, jurídico e ações de fortalecimento da autonomia feminina. Diversos projetos sociais e cursos de capacitação também serão oferecidos. A primeira-dama do estado, Aline Castro, participou da cerimônia de inauguração. Ela falou sobre a importância do projeto e chamou atenção para o para o crescimento do número de secretarias da mulher inauguradas em todo estado.

“Com a de Nova Iguaçu, são 25 municípios que possuem uma secretaria da mulher”, disse a primeira – dama.

