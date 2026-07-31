Sesc RJ e Senac RJ levam saúde, educação e oportunidades ao Record nos Parques, em Piedade Instituições marcaram presença na estreia do evento, no Parque Arlindo Cruz, com oficinas, atendimentos e oferta de cursos gratuitos para toda a família

Muro de escalada foi um dos principais destaques para a garotada no evento Reprodução/Record Rio

Famílias, crianças e moradores da Zona Norte ocuparam o Parque Arlindo Cruz, na Piedade, no último sábado (25), para acompanhar a estreia do Record nos Parques, evento realizado pela Record Rio em parceria com a Prefeitura do Rio. Enquanto crianças se divertiam no muro de escalada e nas oficinas do Sesc RJ, adultos aproveitavam os atendimentos gratuitos e buscavam informações sobre os cursos oferecidos pelo Senac RJ.

A participação das instituições reuniu atividades gratuitas de educação, cultura, lazer e qualificação profissional, além de apresentar ao público uma prévia da futura unidade que, em breve, será inaugurada em Piedade: o Centro Integrado Sesc Senac.

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A Unidade será a primeira integrada da capital fluminense e vai reunir em um só endereço uma ampla oferta de serviços do Sesc RJ e do Senac RJ, como cursos, atividades culturais, esportivas, recreativas e educacionais, saúde e assistência, para os moradores da região.

Sesc RJ: bem-estar, cultura e cidadania em ação

Ao longo do dia, o público circulou por duas tendas montadas pelo Sesc RJ, além de uma ação educativa itinerante e uma atividade oferecida logo na entrada do parque.

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Pelos corredores do parque, o personagem Pernalta ia ao encontro do público com ações educativas de campanhas do Sesc RJ, como Mulheres Plurais e Não é Não, e educação em Saúde. Já na entrada do evento, um muro de escalada funcionou das 10h às 16h para quem quisesse se aventurar.

“Foi ótimo. Um evento maravilhoso”, disse o pai da pequena Mariana, de 7 anos, após a filha brincar na atração.

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Nas duas tendas montadas pelo Sesc RJ, o público pôde realizar diversas atividades. Das 10h às 13h, uma oficina de plantio em pequenos espaços incentivou práticas sustentáveis e o cultivo em áreas reduzidas, como soluções para ter vasos, hortas suspensas ou jardins em apartamentos.

Além disso, na segunda tenda, os participantes puderam aproveitar o Espaço Jogo do Sesc RJ, com um ambiente recreativo gratuito dedicado a jogos de mesa, cartas, tabuleiros e realidade virtual para todas as idades.

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Atividades do Sesc RJ: entretenimento para visitantes de todas as idades Reprodução/Record Rio

Das 13h às 16h, os participantes puderam aproveitar, na tenda 1, uma oficina de troca de telas. Voltada para o público infantil, a ativação estimulava as crianças a deixarem os celulares de lado para explorar atividades de pintura e criação artística.

Enquanto isso, na tenda 2, foi realizada uma oficina de criaturas fantásticas, na qual as crianças usaram massinha de modelar para criar suas próprias fantasias.

O BiblioSesc também esteve presente no evento. A biblioteca sobre rodas promove acesso à cultura e à educação por meio da leitura. No local, os participantes puderam pegar livros emprestados e conhecer de perto o projeto de incentivo à leitura do Sesc RJ. O espaço do Sesc RJ também contou com uma parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com orientações, encaminhamentos e atendimento para solicitação de benefícios sociais. A iniciativa facilitou o acesso da população em situação de vulnerabilidade a políticas públicas.

Mais do que atividades pontuais, a programação reflete a atuação constante do Sesc RJ nas áreas de Educação, Saúde, Assistência, Cultura, Esporte e Recreação. Um trabalho desenvolvido diariamente nas Unidades Sesc espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro, e que, no Record nos Parques, foi levado ao espaço público em um formato integrado e totalmente gratuito para toda a família.

“A participação do público superou nossas expectativas. Ao longo de todo o evento, vimos famílias, crianças e adultos participando das atividades e conhecendo um pouco do trabalho que o Sesc RJ desenvolve diariamente. Essa é uma oportunidade de aproximar a instituição da comunidade e apresentar uma pequena amostra do que os moradores encontrarão, em breve, no Centro Integrado Sesc Senac Piedade”, destacou a Gerente de Assistência do Sesc RJ, Thais Castro.

Após as diversas atividades, o Senac RJ ofereceu massagem para o público relaxar Reprodução/Record Rio

Senac RJ: Concurso de Redação e oferta de mais de 3,7 mil vagas gratuitas em cursos da instituição

No evento, o Senac RJ instalou duas tendas com atendimentos gratuitos de barbearia e massagem. “Eu vim de Duque de Caxias, com minha irmã, para aproveitar o evento, que está maravilhoso. É para me deixar muito linda! E ele está caprichando!”, disse Valdenice Reis.

Já no palco, o Senac RJ anunciou a segunda edição do Concurso de Redação, aproveitando o evento para incentivar a participação de estudantes e reforçar a importância da escrita, da leitura e da formação cidadã. Mais do que reconhecer bons textos, o concurso busca estimular o hábito da escrita, incentivar a reflexão sobre temas relevantes e contribuir para o desenvolvimento da capacidade de argumentação dos estudantes. Além de reforçar o papel da escola na formação cidadã, envolvendo alunos, professores e instituições de ensino em uma iniciativa voltada ao fortalecimento da educação.

O atendimento de barbearia foi um dos destaques do Senac RJ no Record nos Parques Reprodução/Record Rio

A equipe do Senac RJ também apresentou ao público a oferta de mais de 3.200 vagas gratuitas em cursos que fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), nas áreas de Beleza e Bem-Estar, Administração e Gestão, Saúde, Turismo, Moda, Design, Audiovisual e Eventos, Tecnologia, Gastronomia, Mercado Pet e Logística. Com atendimento realizado no estande e por equipes circulando pelo parque, os visitantes puderam tirar dúvidas, conhecer as oportunidades de capacitação e receber orientações sobre como realizar a inscrição e dar o primeiro passo rumo à qualificação profissional. Mais informações estão disponíveis em rj.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

Além das vagas do PSG, o Senac RJ divulgou 500 vagas gratuitas destinadas ao público em geral em dois cursos voltados ao uso da Inteligência Artificial (IA). O primeiro deles, “Como Integrar IA no Excel”, ensina, na prática, a utilizar recursos de IA para criar planilhas inteligentes, automatizar fórmulas e agilizar análises de dados. Já o curso “IA na Prática” apresenta ferramentas como ChatGPT e Gemini para aplicação no dia a dia, auxiliando na produção de textos, imagens e no aumento da produtividade.

O Senac RJ também esteve presente com um totem de foto IA, em que o público pôde tirar fotos, utilizando até cinco prompts de profissões diferentes de IA. A proposta era que os participantes se vissem no futuro, exercendo a profissão dos sonhos.

“Percebemos um grande interesse do público pelas oportunidades de qualificação profissional. Muitas pessoas aproveitaram o evento para conhecer nossos cursos, tirar dúvidas e entender como acessar as vagas gratuitas. Estar presente em uma ação como essa é uma forma de aproximar o Senac RJ da população e mostrar que a educação profissional pode transformar vidas”, ressaltou a Gerente do Centro Politécnico do Senac RJ, Claudia Curty.

Uma nova Unidade Sesc Senac a caminho da Piedade

Primeira edição do Record nos Parques reuniu milhares de pessoas, que participaram das atividades gratuitas oferecidas pelo Sesc RJ e Senac RJ Reprodução/Record Rio

Se o Record nos Parques já deu uma boa amostra do que Sesc RJ e Senac RJ têm a oferecer, o melhor ainda está por vir. As instituições aproveitaram o evento para reforçar a chegada da Unidade Sesc Senac Piedade, que vai reunir os serviços das duas instituições em um único espaço: o Centro Integrado Sesc e Senac.

A iniciativa será a primeira do tipo na capital fluminense. Para os moradores da Piedade e dos bairros vizinhos, a chegada do Centro Integrado Sesc e Senac representa a possibilidade de acessar, em um só endereço, cursos profissionalizantes e atividades culturais, esportivas, de saúde e de assistência.

O tema foi comentado pelo Presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior:

“Estamos trazendo para o Record nos Parques uma pequena amostra do impacto positivo que a nossa futura unidade híbrida Sesc Senac trará para o Parque Piedade e toda a Zona Norte. Queremos que a população comece a vivenciar, desde já, a transformação que estamos preparando. Mais do que oferecer serviços de excelência em cultura, educação, esporte, lazer e capacitação profissional, nosso compromisso é fincar raízes nesta comunidade, gerando oportunidades reais de emprego, renda e desenvolvimento social. O que os moradores estão presenciando neste evento é o início de um legado de qualidade de vida e cidadania que fará parte do dia a dia da região”.

Quando entrar em funcionamento, o espaço reunirá, em um único endereço, serviços gratuitos de educação, cultura, esporte, saúde, assistência e qualificação profissional, ampliando o acesso da população a iniciativas voltadas ao desenvolvimento social e à qualidade de vida. Para acompanhar as novidades sobre a nova unidade e conhecer a programação permanente do Sesc RJ e do Senac RJ, acesse os canais oficiais das instituições.

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