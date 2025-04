Suspeito de agredir ex com socos, chutes e até arma de choque é procurado no Rio Vitor Cavalcante Vieira, de 24 anos, também atacou a mãe da vítima e fugiu após o crime Rio de Janeiro|Do R7 29/04/2025 - 17h28 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h28 ) twitter

Agressor fugiu após o crime Divulgação/Disque Denúncia RJ

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (29), um cartaz em que pede informações sobre o paradeiro de Vitor Cavalcante Vieira, de 24 anos. Ele teve a prisão decretada pela Justiça por agredir a ex-namorada com socos, chutes e até com uma arma de choque.

O caso aconteceu no dia 21 de abril, em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a jovem foi enforcada enquanto dormia. A mãe da vítima tentou interromper as agressões e também foi atacada. O homem fugiu após o crime.

No local do ataque, foram encontrados um galão com dois litros de gasolina, um isqueiro, um martelo e um arpão, além de uma máquina que dispara flechas em sequência.

A vítima tinha uma medida protetiva contra Vitor desde janeiro deste ano. Agora, o homem é investigado pelos crimes de ameaça, violência doméstica e perseguição. Ele já é considerado foragido.

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais de comunicação:

- Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

