Suspeito é detido após esfaquear homem em shopping na zona oeste do Rio A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Rocha Faria. Ainda não há informações sobre o estado de saúde Rio de Janeiro|Do R7 02/04/2025 - 14h42 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h42 )

Suspeito foi detido pela segurança, segundo a PM RECORD

Um homem foi esfaqueado em um shopping de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime foi detido pelos próprios seguranças do estabelecimento comercial.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, na mesma região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Já o suspeito foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.

