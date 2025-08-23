Suspeito é preso com cocaína escondida em travesseiro no Aeroporto do Galeão
O passageiro de 22 anos pretendia embarcar em um voo com destino a Dublin, na Irlanda, e escala em Portugal
Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Federal com 5,6 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira (22).
De acordo com as investigações, a droga estava escondida em um travesseiro transportado na bagagem despachada pelo passageiro.
A PF informou que o suspeito pretendia embarcarem um voo com destino a Dublin, capital da Irlanda, e escala em Lisboa, em Portugal.
O homem foi detido em flagrante durante a fiscalização de rotina no aeroporto. Ele vai responder responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.
