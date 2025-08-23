Suspeito é preso com cocaína escondida em travesseiro no Aeroporto do Galeão O passageiro de 22 anos pretendia embarcar em um voo com destino a Dublin, na Irlanda, e escala em Portugal Rio de Janeiro|Do R7 23/08/2025 - 13h10 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h10 ) twitter

PF encontrou droga em bagagem Divulgação/ Polícia Federal

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Federal com 5,6 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira (22).

De acordo com as investigações, a droga estava escondida em um travesseiro transportado na bagagem despachada pelo passageiro.

A PF informou que o suspeito pretendia embarcarem um voo com destino a Dublin, capital da Irlanda, e escala em Lisboa, em Portugal.

O homem foi detido em flagrante durante a fiscalização de rotina no aeroporto. Ele vai responder responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

