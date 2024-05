Alto contraste

Suspeito é preso e outro baleado durante operação da PM na Cidade de Deus no Rio (Reprodução/Record Rio )

Um suspeito foi baleado e outro preso durante uma operação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (2), na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio.

Segundo a polícia, a ação busca reprimir o roubo de veículos, interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais e retirar barricadas das ruas de acesso à comunidade.

Agentes do 18°BPM (Jacarepaguá) com apoio de unidades do 2°CPA (Comando de Policiamento de Área) apreenderam um rádio transmissor com o suspeito preso.