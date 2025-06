Tampinhas que fazem diferença: MetrôRio doa cadeiras de rodas com campanha sustentável Com apoio de passageiros, MetrôRio arrecada 5,6 toneladas de tampinhas para reciclagem solidária Rio de Janeiro|Do R7 04/06/2025 - 09h45 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h47 ) twitter

Parceria entre a concessionária e o Instituto Soul Ambiental já resultou na doação de cadeiras de rodas ao INCA MetrôRio

No primeiro ano da campanha Tampinha Solidária, o MetrôRio arrecadou 5,6 toneladas de tampinhas plásticas graças à colaboração dos passageiros. A iniciativa, que une sustentabilidade e solidariedade, é realizada em parceria com o Instituto Soul Ambiental, responsável pela coleta e destinação do material para reciclagem.

A campanha, além de contribuir com o meio ambiente, já teve impacto direto na vida de quem precisa. Com o valor arrecadado a partir da venda do material reciclável, foram adquiridas seis cadeiras de rodas, que foram doadas pela concessionária ao Instituto Nacional de Câncer (INCA). Outras ações e projetos sociais também devem ser beneficiados com as doações futuras.

A Tampinha Solidária continua ativa e conta com a participação dos passageiros. As doações podem ser feitas em sete estações do sistema metroviário: Pavuna, Del Castilho, Central do Brasil/Centro, Uruguai/Tijuca, Botafogo, Cardeal Arcoverde/Copacabana e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Também há pontos de coleta disponíveis nos Centros Administrativos e de Manutenção do MetrôRio.

As tampinhas podem ser entregues durante o horário normal de funcionamento do metrô. A campanha reforça o compromisso da concessionária com práticas sustentáveis e o apoio a causas sociais.

