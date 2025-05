‘Marco na humanização do cuidado’, diz médico sobre terapia do riso se tornar prática oficial em hospitais do Rio Nova lei estabelece a continuidade e a qualidade do trabalho oferecido na rede municipal de saúde Rio de Janeiro|Do R7 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

Trupe Miolo Mole está há 12 anos em atuação Divulgação / Trupe Miolo Mole

A terapia do riso se tornou uma prática oficialmente permitida em hospitais e clínicas da rede municipal do Rio de Janeiro. A “risoterapia” é conhecida por promover o bem-estar de pacientes por meio de técnicas de humor terapêutico.

Uma lei aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, no último dia 5, estabelece a continuidade e a qualidade desse trabalho em unidades de saúde e casas de convivência de idosos.

A medida foi comemorada pelos profissionais que promovem a terapia do riso. Há cerca de cinco anos, o médico ortopedista Rafael da Mota Moraes participa das atividades da Trupe Miolo Mole e destaca que o trabalho cria um ambiente acolhedor para os pacientes e também oferece benefícios a familiares e equipes de saúde.

“A aprovação da lei que regulamenta o trabalho dos palhaços na rede municipal de saúde é um marco na humanização do cuidado, especialmente no atendimento pediátrico. Nosso trabalho, por meio de intervenções lúdicas, promove o bem-estar de pacientes, reduzindo estresse, ansiedade e o impacto psicólogo na internação”, explica Moraes, que também é diretor de pesquisa do grupo.

‌



A Trupe Miolo Mole já está em atuação há 12 anos em espaços hospitalares, e o fundador Pablo Tavares participou da elaboração do texto do projeto de lei apresentado pelo vereador Carlo Caiado.

A Câmara Municipal ressaltou que os interessados em oferecer o serviço precisam comprovar, por meio de documentação, que possuem capacitação e experiência na área. Já a administração municipal tem autorização para buscar convênios e parcerias para garantir o cumprimento do.

