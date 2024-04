Teresópolis (RJ) cria gabinete de crise preventivo após alerta de chuvas intensas

Rio de Janeiro |Do R7, com Record Rio

Teresópolis tem alerta de chuva intenso neste fim de semana

A Prefeitura de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, criou um gabinete de crise preventivo devido ao alerta de chuvas intensas no território fluminense nos próximos dias.

A cidade está entre as localidades possivelmente mais afetadas pelos temporais que podem ocorrer até domingo (24), de acordo com o serviço meteorológico do estado.

Inclusive, a região serrana foi uma das áreas em que o Corpo de Bombeiros promoveu um reforço no efetivo para o atendimento da população, devido aos riscos de alto impacto.

Segundo a prefeitura, um decreto será publicado ao longo do dia, em edição extra do Diário Oficial, com todas as medidas e ações a serem tomadas.

“Orientamos a população a acompanhar os informes da Defesa Civil pelos canais oficiais e a seguir todas as orientações repassadas pelos auto-falantes das sirenes do Sistema de Alerta e Alarme e por SMS”, disse o prefeito Vinicius Claussen após se reunir com secretários.

A Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone de emergência 199 e via WhatsApp pelo número (21) 2742-7025.

Teresópolis conta com 50 pontos de apoio para acolhimento da população em situações ligadas a chuvas intensas. Possui 25 sirenes em 16 comunidades, 25 pluviômetros do Cemaden/Governo Federal e cinco réguas de rio do Instituto Estadual do Ambiente.