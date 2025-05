TH da Maré: por que o chefe do tráfico estava fora de sua área de controle quando foi morto? Criminoso comandava as regiões da Vila do João e da Baixa do Sapateiro, mas se refugiou no Morro do Timbau Rio de Janeiro|Raian Cardoso, da RECORD 13/05/2025 - 15h22 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h45 ) twitter

TH da Maré foi morto em confronto durante operação policial Portal dos Procurados

A operação policial que terminou com a morte de Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, um dos principais chefes do tráfico de drogas no Complexo da Maré, ocorreu quando o criminoso estava fora da zona de comando dele.

TH da Maré foi localizado pela polícia em um esconderijo no Morro do Timbau, e não nas comunidades da Vila do João ou Baixa do Sapateiro, localidades dominadas por ele.

De acordo com informações obtidas com exclusividade, a escolha do Timbau como refúgio de TH se deu por três razões: posição geográfica estratégica, menor incidência de X-9 e laços familiares.

Segundo fontes, o Timbau possui uma configuração territorial que torna o local um verdadeiro labirinto, especialmente na região que faz divisa com a Baixa do Sapateiro, onde estão os becos próximos ao prédio conhecido como CEASM (Centro de Estudo e Ações Solidárias da Maré) — apelidado pelos locais de “faculdade”.

‌



A área é considerada de difícil acesso para incursões policiais, sendo considerada um ponto estratégico para lideranças criminosas. No entanto, o mesmo terreno que favorece o esconderijo também representa uma armadilha. Caso as duas principais travessias — uma em direção à Baixa do Sapateiro e outra rumo à Vila dos Pinheiros — sejam bloqueadas por forças de segurança, o território se torna uma espécie de “cercado”, dificultando qualquer fuga por parte dos criminosos.

Outro fator decisivo foi o controle territorial. O Morro do Timbau sempre foi dominado pelo TCP (Terceiro Comando Puro), facção que tinha TH como um dos líderes. Ao contrário de outras áreas do complexo, a localidade não possui histórico de domínio da facção rival, ADA (Amigos dos Amigos) — o que, segundo fontes, reduz a presença de informantes ou “X9” e aumenta o nível de confiança das lideranças na segurança local.

‌



Além disso, TH tinha raízes pessoais no Timbau. Familiares próximos viviam na divisa da localidade com a Baixa do Sapateiro, o que reforçava a decisão de se esconder na localidade frequentemente.

O traficante adotou a estratégia de se esconder no Timbau após a morte dos dois policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), em junho de 2024, na Vila do João, área de seu controle. A morte dos agentes entrou “na conta” de TH, que, como um dos líderes do TCP no Complexo da Maré, passou a ser o principal alvo das forças de segurança.

‌



Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o próximo nome na mira da polícia é o traficante conhecido como Michel de Souza Malveira, identificado como “Mangolê” ou “Bill”, responsável pelo tráfico no Morro do Timbau e outras localidades no Complexo da Maré.

Ficha de TH da Maré

Thiago da Silva Folly tinha 36 anos;

Um dos principais nomes do Terceiro Comando Puro;

Estava na mira das autoridades há mais de 10 anos;

Contra ele havia 16 mandados de prisão em aberto;

Envolvimento com roubo de veículos e de carga;

O traficante é apontado como um dos responsáveis pela morte de dois PMs durante uma operação, em junho do ano passado: Jorge Henrique Galdino Cruz e Rafael Wolfgramm Dias;

TH também foi denunciado pela morte do cabo do Exército Michel Augusto Mikami, em 2014. O militar, do interior de São Paulo, fazia parte da ocupação das Forças Armadas na região;

O criminoso também foi denunciado pela morte de Hélio Andrade, soldado da Força Nacional que entrou por engano na Vila do João e teve a viatura fuzilada dias antes das Olimpíadas de 2016.

