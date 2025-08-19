Torcedor do Peñarol é condenado a seis anos de prisão por confusão no Rio Durante o tumulto, veículos foram incendiados e um quiosque foi vandalizado e saqueado. Mais de 200 uruguaios foram detidos Rio de Janeiro|Do R7 19/08/2025 - 18h27 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h31 ) twitter

Homem fazia parte de uma torcida organizada do time uruguaio Reprodução/Record Rio

O torcedor do Peñarol Ruben Ezequiel Rodrigues Acuna foi condenado a seis anos de prisão por envolvimento na confusão entre torcidas na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu em outubro de 2024, antes da semifinal entre Botafogo e Peñarol pela Libertadores.

Durante o tumulto, veículos foram incendiados e um quiosque foi vandalizado e saqueado. Na ocasião, mais de 200 uruguaios foram detidos.

De acordo com as investigações, a confusão começou após os turistas decidirem não pagar pelos produtos consumidos em um quiosque. A situação evoluiu para uma briga generalizada no momento em que torcedores do Botafogo passaram pelo local.

Acuna foi condenado por crimes como associação criminosa, incêndio e corrupção de menores.

