Traficante chefe de comunidade em São Gonçalo (RJ) morre após confronto com policiais civis

Foram apreendidos dois fuzis, pistola, drogas e duas motos Reprodução / Polícia Civil

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) neutralizaram, nesta sexta-feira (1º), a liderança do Comando Vermelho que atua na comunidade da Força, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

O traficante conhecido como “G da Força” foi interceptado no momento em que chegava à comunidade, em um comboio de motos. Os criminosos atacaram os policiais civis e houve confronto.

Ele estava acompanhado de cinco seguranças. Destes, dois também morreram no confronto e três foram presos em flagrante. Com o bando, foram apreendidos dois fuzis, pistola, drogas e duas motos.

O narcoterrorista ordenou o incêndio criminoso que atingiu uma viatura da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de São Gonçalo, em outubro de 2024.

De acordo com as investigações, o ataque foi uma represália à prisão de 10 traficantes da comunidade da Força, em uma ação da 72ª DP para combater roubos de veículos na região.

Desde então, diligências ocorreram a fim de localizar e prender os envolvidos. O setor de inteligência fazia o monitoramento do grupo.

