Traficante ‘Rugal’ da Serrinha, líder de guerra de facção criminosa, é preso pela PM

'Rugal' da Serrinha é um dos principais homens de guerra do TCP Reprodução / Polícia Militar

Nesta sexta-feira (1º), equipes do BPChq (Batalhão de Polícia de Choque) prenderam o criminoso Igor Gomes Matheus, conhecido como “Rugal”, um dos principais braços armados da facção criminosa que atua na comunidade da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro.

A ação aconteceu na rua João Ribeiro, em Tomás Coelho, quando os policiais avistaram um táxi andando em alta velocidade. Na abordagem, os policiais localizaram o criminoso, seu pai, sua mulher e sua filha no interior do veículo.

A ocorrência foi apresentada na 44ª DP (Inhaúma). Contra o bandido, havia diversos mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e roubo.

O criminoso é apontado como um dos homens de guerra do Terceiro Comando Puro, nas disputais territoriais contra os rivais do Comando Vermelho.

‌



Rugal é suspeito de envolvimento na morte do sargento do Bope Jorge Galdino Cruz, ocorrida numa operação no Complexo da Maré, em 11 de junho de 2024.

