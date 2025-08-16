Traficantes são presos por vender drogas na praia de Copacabana Policiais civis e militares flagraram três homens comercializando entorpecentes e cigarros eletrônicos Rio de Janeiro|Do R7 16/08/2025 - 11h36 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h36 ) twitter

Policiais civis e militares flagraram três homens comercializando entorpecentes e cigarros eletrônicos Reprodução / Polícia Militar

Policiais civis da Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista) e policiais militares do BPTur (Batalhão de Polícia de Turismo) capturaram, nesta sexta-feira (15), quatro criminosos, na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Três foram presos traficando drogas e o quarto por envolvimento com o golpe da maquininha.

Após trabalho de inteligência, os policiais flagraram três homens comercializando entorpecentes e cigarros eletrônicos. Com eles, foram encontrados também dois celulares e uma máquina de cartão. Eles foram conduzidos à delegacia e responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Na ação, um outro homem foi preso por ter atacado um policial militar. Ele vai responder pelos crimes de resistência, lesão corporal e desacato. Além disso, ele foi reconhecido pelos policiais por estar envolvido em outra investigação, do golpe da maquininha.

