Três homens são presos e adolescente apreendido no Terreirão (RJ) Segundo a PM, eles fugiram de uma abordagem no Recreio dos Bandeirantes e houve perseguição

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (20), três homens durante um patrulhamento no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Um adolescente de 16 anos também foi aprendido.

De acordo com as investigações, agentes do 31ª BPM (Recreio dos Bandeirantes) viram um homem em atitude suspeita, que correu em direção a um beco ao perceber a presença da polícia.

Segundo a PM, houve perseguição e os policiais conseguiram encontrar os criminosos. Eles foram identificados como Lucas de Melo Bezerra, de 23 anos, Cristiano Henrique da Costa, de 19 anos, Andrei Antonio Anjos, de 18 anos, além do adolescente de 16 anos.

Com eles, foram apreendidos uma pistola 9 mm, dois carregadores, trinta munições, um rádio transmissor, R$ 62,00, três celulares e grande quantidade de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca), para onde os criminosos foram encaminhados. Eles vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico de drogas.