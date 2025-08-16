Turista argentino é baleado por homem durante discussão em Búzios (RJ) Segundo testemunhas, briga foi motivada por cobrança de estacionamento; atirador já foi identificado pela polícia e está foragido Rio de Janeiro|Do R7 16/08/2025 - 10h56 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atirador já foi identificado pela polícia e está foragido Reprodução / Polícia Civil

Um turista argentino foi baleado após suposta cobrança de estacionamento, em Búzios, no Rio de Janeiro, por volta das 3h da manhã de sexta-feira (15). O autor do crime já foi identificado, mas está foragido.

Quatro turistas argentinos estavam juntos na orla Bardot, quando entraram em um carro e foram abordados por dois homens. Segundo testemunhas, teria acontecido uma discussão por causa da cobrança da vaga de estacionamento do veículo. Um dos turistas, Agustín Federico Virgulto, de 31 anos, foi atingido por um tiro no ombro.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do disparo é de Rio das Ostras, já foi identificado e está foragido. Diligências estão em andamento para localizá-lo. O carro utilizado pela dupla já foi encontrado e apreendido.

O turista foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, mas foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. O quadro de saúde de Agustín é estável.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp