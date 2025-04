Turista é baleado durante assalto perto do Maracanã A vítima foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital Souza Aguiar Rio de Janeiro|Do R7 16/04/2025 - 15h43 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h15 ) twitter

Turista foi baleado nos arredores do estádio RECORD

Um turista da Geórgia foi baleado durante um assalto perto do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (16).

De acordo com as primeiras informações, o estrangeiro caminhava ao lado da esposa nos arredores do estádio, quando ela teve a bolsa puxada por um assaltante.

Ao tentar impedir o crime, o homem entrou em luta corporal com o criminoso, que disparou e fugiu numa bicicleta.

A vítima foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital Souza Aguiar, no centro.

‌



Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Em nota, a polícia informou que o policiamento foi reforçado na região.

