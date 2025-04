Turistas de São Paulo são furtados na zona sul do Rio As vítimas correram atrás dos ladrões para tentar recuperar o celular Rio de Janeiro|Do R7 28/04/2025 - 10h21 (Atualizado em 28/04/2025 - 10h28 ) twitter

Polícia faz cerco e prende ladrão imagem Polícia Civil/ RJ

Os dois turistas tiveram o celular furtado enquanto caminhavam pela rua do bairro de Santa Tereza, na zona sul da Cidade. Os turistas chegaram a correr atrás dos criminosos para tentar recuperar o telefone. Policiais da UPP (unidade de polícia pacificadora) do morro Santa Marta, foram acionados e fizeram um cerco nos acessos do túnel Santa Bárbara. Um dos ladrões foi preso. O outro conseguiu fugir para a comunidade da Coroa. Ele estava com o celular da vítima.

