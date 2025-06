Tutor é preso por maltratar os próprios animais no Rio; seis cachorros são resgatados Durante as buscas, os agentes encontraram instrumentos utilizados para agredir os animais Rio de Janeiro|Do R7 29/06/2025 - 15h11 (Atualizado em 29/06/2025 - 15h13 ) twitter

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente receberam denúncias sobre agressões aos animais Reprodução/ Polícia Civil

Um homem foi preso por maltratar os próprios cachorros, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (28).

Após denúncias, o suspeito foi capturado em casa. Contra ele havia um mandado de prisão temporária pelo crime de maus-tratos a animais.

Segundo a polícia, seis cães foram resgatados e encaminhados para atendimento médico veterinário.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram instrumentos utilizados para agredir os animais.

A Polícia Civil informou que todo o material foi apreendido e deve passar por perícia.

