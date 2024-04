Rio de Janeiro |Do R7

Acusado de crimes na ditadura, uruguaio procurado pela Interpol é preso na região serrana do Rio Militar, de 82 anos, foi detido pela Polícia Civil por porte ilegal de arma; pagamento de fiança foi negado

Um uruguaio que estava na lista vermelha da Interpol foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (18), em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro.

O militar, de 82 anos, era procurado por crimes contra à humanidade, cometidos durante a ditadura uruguaia, na década de 1970.

No último fim de semana, agentes do 151ª (Nova Friburgo) receberam uma denúncia de que o homem estaria morando em uma casa no distrito de Lumiar.

Na ação, os policiais encontraram um revólver sem numeração. O suspeito foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O pagamento de fiança foi negado.

Ele será transferido para o sistema prisional. A Polícia Federal foi comunicada e deve cuidar dos trâmites da extradição, segundo o delegado Henrique Pessoa.