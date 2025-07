Vacinação gratuita contra gripe e sarampo chega a cinco estações do MetrôRio Postos extras vão funcionar nos dias 29 e 30 de julho, das 9h às 16h Rio de Janeiro|Do R7 29/07/2025 - 09h09 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h09 ) twitter

Postos extras vão funcionar nos dias 29 e 30 de julho, das 9h às 16h Reprodução / Secretaria Municipal de Saúde

Os passageiros do metrô no Rio de Janeiro poderão embarcar rumo à proteção contra a gripe e o sarampo. Nesta terça e quarta-feira (29 e 30), o MetrôRio, em parceria com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro), realizará uma ação especial de vacinação contra a influenza e sarampo em cinco estações do sistema metroviário. Os locais de imunização serão montados fora da área controlada, sem a necessidade de passar pelas catracas das estações.

A vacinação será realizada no dia 29, na estação Pavuna. Já no dia 30, a imunização será realizada nas estações Botafogo, Carioca/Centro, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Triagem.

A mobilização promovida pela SMS tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação e levar os imunizantes a locais de grande circulação de pessoas, além de prevenir os cariocas contra as duas doenças.

Todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem tomar a vacina da gripe nos pontos de vacinação. Para se imunizar, os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

Já a vacinação contra o sarampo visa imunizar a população adulta com foco em pessoas de 18 a 59 anos que não estejam imunizados, ou para os que fazem parte da faixa etária de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose, de modo a completar seu esquema vacinal com a segunda dose.

A imunização é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da influenza. Em caso de dúvidas, o paciente pode buscar a unidade de saúde para as devidas avaliações e orientações.

A parceria histórica entre a SMS e o MetrôRio já resultou em mais de 20 mil doses aplicadas nos últimos dois anos.

Vacinação contra a gripe e o sarampo nas estações do MetrôRio

Data: 29 de julho

Horário: 9h às 16h

Estação: Pavuna (mezanino da estação, entre os acessos A e B)

Data: 30 de julho

Horário: 9h às 16h

Estações:

Botafogo: no corredor principal, próximo ao acesso A (São Clemente)

Carioca/Centro: no mezanino, próximo à academia Smart Fit

Jardim Oceânico/Barra da Tijuca: no corredor do acesso B (Mar)

Triagem: no corredor principal, próximo ao acesso A (Rede Ferroviária)

