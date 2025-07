Validadores do Jaé começam a ser instalados no metrô; cartão será aceito a partir do dia 2 O sistema de bilhetagem municipal será implementado de forma progressiva nas 41 estações Rio de Janeiro|Do R7 21/07/2025 - 18h21 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h29 ) twitter

Os validadores do Jaé começaram a ser instalados nas estações do metrô do Rio nesta segunda-feira (21). A partir do dia 2 de agosto, o sistema de bilhetagem municipal será implementado nas 41 estações de forma gradual.

De acordo com a concessionária responsável pelo serviço, a adesão ao Jaé foi possível após um acordo com o governo do estado, a prefeitura na última sexta-feira (18).

Os benefícios tarifários estaduais, como o BUI (Bilhete Único Intermunicipal) e Tarifa Social — valores reduzidos de R$ 5 no metrô e trens e R$ 4,70 nas barcas, continuarão sendo oferecidos exclusivamente pelo RioCard.

Para garantir os descontos nas integrações tarifárias entre o metrô e os modais municipais, como ônibus, vans e BRT, os passageiros devem utilizar o cartão Jaé.

O MetrôRio orientou os passageiros a utilizarem os dois cartões (RioCard e Jaé) para terem acesso aos benefícios tarifários existentes.

“É fundamental também que os empregadores que adquiram vale-transporte para seus funcionários fiquem atentos e coloquem crédito nos dois cartões, conforme a necessidade de cada funcionário”, ressaltou a empresa.

