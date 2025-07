Dúvidas sobre a gratuidade do cartão Jáe? Saiba como solicitar o benefício Para quem tem direito à gratuidade, o cartão já começou a ser exigido desde o último dia 5 Rio de Janeiro|Do R7 18/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h23 ) twitter

Novo sistema de bilhetagem será exclusivo na capital a partir de 2 de agosto Reprodução/Record

A obrigatoriedade do Jaé nos transportes municipais do Rio de Janeiro entra em vigor no dia 2 de agosto. No entanto, para quem tem direito a gratuidade, o cartão já começou a ser exigido em ônibus, VLTs, BRTs e vans desde o último dia 5.

Caso você esteja na lista e ainda não tenha solicitado o benefício, saiba como fazer o cadastro:

Os idosos podem pedir o Jaé pelo aplicativo ou em um posto de atendimento. No entanto, também é possível apresentar a carteira de identidade para embarcar no transporte.

Pessoas com deficiência e pacientes com doenças crônicas precisam passar por uma avaliação em uma clínica da família para a testar a necessidade do benefício. Segundo a prefeitura, um médico irá fazer o cadastro e enviar para o sistema do Jaé. Após isso, o beneficiário poderá solicitar a gratuidade via aplicativo ou em um dos postos.

O cadastro dos estudantes da rede pública é realizado pelas escolas, e, segundo a Secretaria Municipal de Transportes, os cartões já foram distribuídos nas instituições. No caso de novos alunos que não estão registrados no sistema, os responsáveis devem procurar diretamente o colégio. Após esse processo, o aluno ou o responsável deve finalizar o cadastro pelo aplicativo ou em um posto de atendimento.

As instituições de ensino superior também enviam os dados de universitários cotistas ou bolsistas do ProUni para o sistema do Jaé. O aluno deve finalizar o cadastro por meio do aplicativo.

Já os universitários com renda familiar de até um salário mínimo precisam acessar o site do Jaé Universitário e enviar os documentos exigidos por lei. Após a aprovação, a conclusão do cadastro pode ser feita pelo aplicativo ou em um dos postos de atendimento.

