‘Vem pra Marinha’: campanha incentiva jovens a ingressar na carreira naval Agora, os candidatos podem acessar um site onde estão todas as informações sobre os concursos públicos da instituição Rio de Janeiro|Do R7 27/06/2025 - 14h11 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campanha também destaca importância da cultura oceânica e do papel estratégico do mar Divulgação/Marinha do Brasil

Para atrair mais jovens para conhecer e ingressar na Marinha do Brasil, a Força Naval criou a campanha, “Vem pra Marinha”.

A instituição aderiu a uma comunicação mais clara e direta nas redes sociais. Também promoveu conteúdos para esclarecer dúvidas, apresentar oportunidades e desmistificar mitos sobre a carreira militar.

Para a Marinha, as consequências da nova estratégia, já foram percebidas nas redes sociais e na adesão ao quadro técnico da área de saúde e de Capelães, que já registrou um aumento significativo.

A nova campanha também visa destacar a importância da cultura oceânica e do papel estratégico do mar para o país.

‌



O Diretor do Centro de Comunicação Estratégica da Marinha, Contra-Almirante Alexandre Taumaturgo Pavoni, afirmou que a reformulação foi essencial para aproximar a Marinha das novas gerações: “A campanha representou mais do que uma mudança de nomenclatura, significou uma nova forma de dialogar com os jovens, apresentando com mais clareza as oportunidades da carreira naval e reafirmando nosso compromisso com uma comunicação moderna e acessível”.

Um site foi lançado para concentrar todas as informações sobre os concursos públicos da instituição. O site pode ser acessado aqui.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp