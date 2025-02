Vereador de Magé (RJ) é morto a tiros na porta de casa Silmar Braga de Souza, de 50 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A DHBF investiga o crime Rio de Janeiro|Do R7 20/01/2025 - 13h53 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h32 ) twitter

Silmar Braga foi morto na porta de casa RECORD

O vereador Silmar Braga de Souza, de 50 anos, morreu após ser baleado na porta de casa, no bairro Nova Marília, em Magé, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo a prefeitura, o parlamentar chegou a ser levado em estado gravíssimo a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi alvo de tiros disparados por ocupantes de uma moto. A DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense) investiga o crime.

A Prefeitura de Magé e a Câmara Municipal lamentaram a morte de Silmar Braga e decretaram luto oficial de três dias.

Veja a nota da Câmara Municipal de Magé:

“A Câmara Municipal de Magé manifesta, com profundo pesar, o falecimento do vereador Silmar Braga, ocorrido na manhã desta segunda-feira (20), vítima de um ato de violência em frente à sua residência, no bairro Nova Marília.

O vereador Silmar Braga estava em seu quarto mandato, exercendo com dedicação e compromisso o papel de representante do povo mageense. Filiado ao PP, ele deixa um legado de trabalho e luta pelas causas que acreditava, sempre buscando o bem-estar da população de nossa cidade.

Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, eleitores e a todos que tiveram o privilégio de conhecer sua trajetória e contribuição para o município.

Reforçamos nosso repúdio à violência e cobraremos que as autoridades competentes apurem os fatos com rigor, para que a justiça seja feita.

A Câmara Municipal de Magé através do presidente Valdeck Ferreira decretou luto oficial e reforça seu compromisso de honrar o trabalho desempenhado pelo vereador Silmar Braga. Que sua memória nos inspire a continuar lutando por uma sociedade mais justa e pacífica".