Viatura clonada da Polícia Civil é apreendida em Caxias (RJ) O veículo seria o mesmo que foi utilizado para facilitar um roubo de carga. A polícia chegou a fazer uma operação na Maré para procurar o automóvel Rio de Janeiro|Do R7 20/01/2025 - 14h39 (Atualizado em 20/01/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Giroflex foi encontrado dentro do carro RECORD

Uma viatura clonada da Polícia Civil foi apreendida em uma área de mata do Parque Equitativa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no domingo (19). O veículo seria o mesmo que foi utilizado em um roubo de carga no município, na semana passada.

Os agentes da 62ª DP (Imbariê) foram avisados por PMs sobre o carro aparentemente abandonado. Durante uma consulta, foi verificado que os sinais identificadores do veículo, mais precisamente nas marcações dos vidros, não eram compatíveis com a placa.

Os policiais civis fizeram uma vistoria e acharam um giroflex e módulo de sirene. Ainda segundo os agentes, partes do veículo estavam cobertas por tinta preta, mas, por baixo, a cor era branca, com as inscrições que simulavam uma viatura da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, o veículo foi roubado no centro da capital fluminense. O automóvel foi encaminhado para perícia.As investigações continuam para identificar os envolvidos no roubo, bem como na clonagem do veículo.

Na última sexta-feira (17), a Polícia Civil chegou a fazer uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, para localizar a falsa viatura usada para facilitar o roubo de uma carga de R$ 500 mil em eletrodomésticos em um galpão em Caxias.