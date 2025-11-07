Helicóptero dos bombeiros pousa na av. das Américas para socorrer vítimas de atropelamento

O helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro , na tarde desta sexta-feira (7), para socorrer vítimas de um atropelamento. Segundo os militares, uma motocicleta atingiu um pedestre. Uma pessoa foi socorrida em estado grave. Outra recebeu atendimento com ferimentos leves.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!