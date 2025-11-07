Logo R7.com
Helicóptero dos bombeiros pousa na av. das Américas para socorrer vítimas de atropelamento

Segundo os militares, uma motocicleta atingiu um pedestre. Uma pessoa foi socorrida em estado grave

Rio de Janeiro|Do R7

O helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (7), para socorrer vítimas de um atropelamento. Segundo os militares, uma motocicleta atingiu um pedestre. Uma pessoa foi socorrida em estado grave. Outra recebeu atendimento com ferimentos leves.

  • acidente-de-transito
  • rio-de-janeiro-cidade
  • bombeiros

