Criança que sobreviveu a desabamento conversa com familiares em hospital do Rio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A menina de 4 anos resgatada com vida de escombros de uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, se recupera no hospital. A família publicou um vídeo em que a criança conversa com parentes. Ela foi encontrada, na manhã deste sábado (23), com ajuda de cães farejadores. As buscas duraram 16 horas. O pai da criança, de 25 anos, morreu após o desabamento da casa da família durante a chuva extrema que caiu no estado. Ao todo, quatro pessoas morreram em Petrópolis e três em outras regiões do Rio: uma em Teresópolis, também na Região Serrana; outra em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; e em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.