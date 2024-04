Menina de 4 anos é retirada de escombros em Petrópolis (RJ)

Alto contraste

O Corpo de Bombeiros resgatou uma menina de 4 anos com vida dos escombros de uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (23). As imagens do resgate foram divulgadas pelos bombeiros.

A menina ficou soterrada durante 16 horas depois que a casa da família desabou no bairro Independência. Ela foi localizada com ajuda de cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros do Rio, que indicaram o ponto exato onde as buscas deveriam ser realizadas.

A força-tarefa na área começou na tarde de sexta-feira (22) e foi mantida durante toda a madrugada com militares especializados em salvamento em desastres.

O pai da criança, de 25 anos, morreu após o desabamento. Ao todo, quatro pessoas morreram na cidade, e mais três em outras regiões do estado do Rio. As mortes ocorreram em Teresópolis, também na Região Serrana, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; e outra em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Os bombeiros militares foram acionados para mais de cem ocorrências relacionadas às fortes precipitações que atingem o território fluminense.