Moradores se desesperam durante soterramento de casa em Petrópolis (RJ) Vizinhos gritaram para avisar os ocupantes do imóvel, que acabou encoberto

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de desespero de vizinhos que tentaram alertar os moradores de uma casa que o barranco estava desabando. A casa foi soterrada. A gravação foi feita em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, durante intensa chuva nessa sexta-feira (22). Os deslizamentos causaram mortes e destruição no estado do Rio.